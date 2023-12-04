انهيار ريهام عبدالغفور في جنازة والدها

دخلت الفنانة ريهام عبد الغفور، في نوبة بكاء شديدة فور وصول جثمان والدها الفنان أشرف عبد الغفور إلى مسجد الشرطة، حيث تُقام صلاة الجنازة بعد قليل، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

انهيارالفنانة ريهام عبد الغفور

وحاول أصدقاء ريهام عبد الغفور، مساندتها ودعمها في مصابها الأليم، خاصة وأنّها كانت تجمعها علاقة خاصة مع والدها الراحل، وكانت تعبر دوما عن مدى حبها له وتصفه بـ«أسطورة حياتها».

ريهام عبد الغفور تنعى والدها الراحل

ونعت ريهام عبد الغفور والدها الراحل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «إنّ العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك أنت كده.. هتوحشني أوي يا حبيبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا».