الأهلي يتصدر ونادي أوروبي يقترب بقوة.. اشتعال تصويت الأفضل بـ«جلوب سوكر»

لم تكن المدرجات الشاهد الوحيد على تشجيع جماهير الأهلي، فأينما وجد المارد الأحمر وجدت جماهيره تدعم وتشجع وتهتف باسمه، ما ظهر جليًا في سباق الحصول على لقب أفضل نادي لعام 2023، بجوائز «جلوب سوكر» التي تمنح بتصويت الجماهير، وينافس خلالها الأهلي عمالقة أوروبا.

نتيجة استفتاء الأهلي على لقب الأفضل بجلوب سوكر

الأهلي في بداية التصويت كان يتصدر بنسبة استثنائية، بعدما جمع ما يزيد عن 30% من إجمالي أصوات الجماهير، على جوائز أفضل نادي في العالم، لكن سرعان ما تراجع بشكل كبير، واقترب منه صاحب المركز الثاني في السباق.

حصد الأهلي نسبة 19% حتى تلك الحظة، الأمر الذي يشهد تراجعا واضحا في نتائج التصويت بالاستفتاء، ورغم ذلك يقف في المركز الأول، وفي المركز الثاني يقترب مانشستر سيتي بفارق أقل من 1%، بعدما كان بعيدًا عن المنافسة في بداية التصويت، رغم كونه بطل الثلاثية التاريخية.

وفي المركز الثالث يصارع البرازيلي فلومينينسي، من أجل الحصول على فرصة التنافس على اللقب، برصيد 15.6%، بينما يأتي برشلونة من بعيد في المركز الرابع، مكتفيًا بحصد 6.1% فقط، ما يعني اشتعال المنافسة بين الثلاثي الأهلي والسيتي وفلومينينسي.

في المركز الرابع يأتي نادي الهلال السعودي، بواقع نسبة تصويت وصلت إلى 5.3، وخلفه الوداد المغربي برصيد 2.5%، وما تزال المنافسة مستمرة بين الأندية المرشحة للحصول على لقب الأفضل لهذا العام، على أن يغلق التصويت في الأغلب بنهاية الشهر الجاري، قبل الإعلان عن النتيجة يوم 19 يناير المقبل.

الأهلي يتصدر تصويت الأفضل بالشرق الأوسط

وعلى مستوى المنافسة على لقب النادي الأفضل في الشرق الأوسط، يحتل الأهلي أيضًا المركز الأول، لكن بفارق ضئيل عن صاحب المركز الثاني، إذ يملك المارد الأحمر نسبة تصويت حتى اللحظة وصلت إلى 35.7%، فيما يأتي النصر السعودي في المركز الثاني، بفارق بسيط بعدما حصد نسبة تصويت وصلت إلى أكثر من 32%.