ممثل «يونيسف» في مصر يدعو لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأطفال بقطاع غزة

قال ممثل منظمة «يونيسف» في مصر، الدكتور جيرمي هوبكنز، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تعمل على تقديم وتوفير الدعم الإنساني لإنقاذ حياة البشر، بينما توفير الحماية هو مصطلح آخر من مجريات الأحداث، وذلك في إشارة إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

ما يمكننا فعله هو دعوة الأطراف لإيقاف الصراع

وأضاف ممثل منظمة اليونيسف في مصر، خلال لقاء ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون» مساء اليوم الخميس، أن «ما نستطيع قوله هو أن هناك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون انتهاك حقوق الطفل».

وأشار إلى أنه ما يمكن للمنظمة فعله في الوقت الراهن، هو دعوة الطرفين، سواء جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينينة، لإيقاف الصراع الذي يجري حالياً في قطاع غزة، والذي يدفع ثمنه عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، خاصةً من الأطفال والنساء.

ونوه بأن هناك ضوابط وقوانين من شأنها حماية الطفل، ومنها قانون انتهاك حقوق الطفل الذي أقره مجلس الأمن، والمتعلق بقتل الأطفال واغتصاب واختطاف الأطفال وضرب المدارس والمستشفيات ومنع المساحات الإنسانية، وهذه هي خمسة أو ستة انتهاكات لحقوق الطفل حال ارتكابها، يتم توثيقها ثم محاسبة الأطراف المتورطة في الصراع.