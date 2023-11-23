ممثل «يونيسف» في مصر: أطفال غزة يمرون بمرحلة مروعة من الصدمات ولا يجدون الأمان

قال ممثل منظمة «يونيسف» في مصر الدكتور جيرمي هوبكنز، إن هناك مئات الآلاف من الأطفال الآن خارج المدارس في غزة‘ إذ لم تعد تعمل هذه المدارس، وتستخدم الآن كملاجئ للنازحين الذين يصل عددهم إلى 1.7 مليون نازح في غزة، الآن، نصفهم من الأطفال.

المنظومة التعليمية متوقفة

أضاف خلال لقاء ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون» مساء اليوم، أن المنظومة التعليمية متوقفة ولا يجب أن نغفل عن التعليم، لأنه يوفر مظلة حماية للأطفال، وهو أيضا حق طبيعي للطفل، ولا يمكن تقديم هذه الرفاهية الآن، وبدلا عن ذلك نقدم مساحات للترفيه للأطفال من أجل اللعب، ونحتاج لضمان لعودة الأطفال للتعليم بقدر الإمكان وهو دور شديد الأهمية في نطاق مسؤوليتنا.

أطفال غزة يمرون بمرحلة مروعة من الصدمات

وأشار إلى أن الأطفال يمرون بمرحلة مروعة من الصدمات ولا يجدون الأمان في غزة، وليس هناك طفل آمن في غزة حتى وقف الاعتداءات، وعلى القتال أن يتوقف، ولكن من خلال هذا السياق نسعى لتوفير أماكن آمنة من الناحية النفسية حيث يستطيع الاطفال الراحة.

وتابع: «يجب توفير الأمان النفسي للأطفال، ويجب الاهتمام بهم حتى في ظل تداعيات هذه الأزمة وهو ما نفعله من خلال فريقنا المتواجد على الأرض».