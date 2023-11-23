«يونيسف»: 100% من أطفال غزة يحتاجون للعلاج النفسي بعد ويلات الحرب

قال ممثل منظمة «يونيسف» في مصر الدكتور جيرمي هوبكنز، إن سلامة الأطفال أمر مهم جدًا، موضحا أن أغلب أطفال غزة تعرضوا إلى صدمات قاسية، حتى الذين لم يتعرضوا منهم لإصابات مباشرة نتيجة القصف، تعرضوا لصدمات نفسية ناتجة من الموت الذي يحيط بهم من كل مكان.

العدوان يزيد من نسبة الأطفال المعرضين للأمراض النفسية

أضاف «هوبكنز»، خلال لقاء ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن لدينا بيانات تظهر أن ثلثي أطفال غزة قبل حدوث الأزمة الحالية كانوا يعانون بعض المشكلات الصحية النفسية مثل الاكتئاب والقلق، بينما في الظروف الحالية مؤكد أن جميع أطفال غزة يعانون صدمات عصبية ونفسية وهو ما يعني أن جميعهم يحتاجون إلى إسعافات أولية نفسية.

التفكير في التحقيق السلام النفسي للأطفال

وتابع: «ما نفعله الآن من خلال فريق العمل في غزة هو إنشاء عدد من الساحات الآمنة للأطفال، وعندما أقول ساحات آمنة فأنا أعني آمنة من الناحية النفسية حتى يستطيع الأطفال الذهاب لهذه المناطق ويلهون تحت أنظار وأعين شباب متدرب».

وواصل: «تحقيق الأمان النفسي في الظروف الحالية لا تستطيع في (يونيسف) ضمان تحقيقه ولكن تدعو إليه، وألا يستهدف أي عامل في الحالات الإنسانية ولا أي طفل جراء هذا الصراع ومن خلال هذا السياق نريد أن نوفر للأطفال ساحات ليعيشوا بها كأطفال».