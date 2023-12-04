لماذا حذفها سريعًا؟.. تفاصيل تغريدة هالاند الغاضبة بعد أزمة حكم القمة

وجه غاضب ومخيف أظهره النرويجي إيرلينج هالاند للمرة الأولى داخل الملعب، رغم كونه يُنعت بـ«الخارق والمخيف»، لكن جميعها صفات حصل عليها لأدائه الاستثنائي داخل الملعب.. ماذا حدث للنرويجي جعله يفقد السيطرة على غضبه؟

سر غضب هالاند المخيف أمام حكم لقاء القمة

في اللحظات الأخيرة من معركة القمة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، التي حسمها التعادل انتهت بثلاثية لكلا الفريقين، قدم نجم السيتي إيرلينج هالاند تمريرة سحرية إلى زميله جاك جيريليش، الذي انفرد تماماً بالمرمى.

تفاصيل تغريدة هالاند عن حكم لقاء توتنهام ومانشستر سيتي

لكن حكم قمة السيتي وتوتنهام الإنجليزي سايمون هوبر، أطلق صافرته باحتساب خطأ على النرويجي هالاند، أعاقه أثناء التمرير، بدلاً من تطبيق «قانون الأفضلية»، وإبقاء الفرصة سانحة لمانشستر سيتي للتسجيل وتعزيز غلته من الأهداف.

القرار لم يمر مرور الكرام على هالاند، الذي أعلن عن غضبه الشديد بالأشكال كافة، ليتوجه نحو حكم اللقاء بتعبيرات وجه غاضبة وصفتها الصحف الإنجليزية بالمخيفة، وبدأ في إلقاء اللوم على الحكم لقراره وتوجيه السباب له قبل الخروج من الملعب.

لم يكتفِ هالاند بما حدث، وقرر التنفيس عن غضبه بكتابة تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، من خلال توجيه السباب مرة ثانية لحكم لقاء القمة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، لكن سرعان ما حذفها من أجل تفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات، بحسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

التعادل المخيب لمانشستر سيتي، للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الثنائي أرسنال وليفربول، هو الأمر الذي حاول هالاند ورفاقه تفاديه لكن لم تفلح المحاولات التي استمرت على مدار 90 دقيقة.