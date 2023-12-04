«التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية.. تقبل طلاب الثانوية بـ50%

أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة " أكاديمية رويال"، والكائن مقرها في (محطة الرمل - شارع شكور - مول هندي - الدور 4 - شقة 3 - محافظة الإسكندرية)، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بجميع أنواعها بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن، كما تعلن عن قسم خاص لحملة الإعدادية وراسبي الثانوية، كما تدعي منح شهادات مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، وموثقة من الخارجية ومعتمدة من إحدى الجامعات، وذلك في مجالات (التمريض - والتحاليل - وتركيبات الأسنان - والمختبرات - والمعامل - والسياحة والفنادق والصحافة - والاعلام)، كما تزعم أن التدريب سيكون بالمستشفيات والمعامل المتخصصة، وكذلك تقديم مجالات البترول والمساحة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وتأجيل التجنيد مع وجود إمكانية لاستكمال الدراسة، وتغيير مسمى المهنة بالبطاقة، كما تعلن أن مدة الدراسة عامين، مع وجود إمكانية استكمال الدراسة بالفرقة الثالثة والرابعة بجامعة دولية للحصول على بكالوريوس مهني ومنح تصريح وكارنيه مزاولة مهنة.

غلق إداري

وخاطب د. أيمن عاشور السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

لجنة الضبطية القضائية

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي