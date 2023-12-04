«التعليم العالي»: لجان الضبطية القضائية تواصل مجابهة المؤسسات غير المرخصة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن الوزارة ليست لها علاقة بالمؤسسات التعليمية غير المعتمدة وغير المرخصة، موضحًا أن جميع المؤسسات المعتمدة من قبلها متاحة بيناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مؤكداً أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل ليل نهار لمجابهة كافة المؤسسات الغير مرخصة والتي تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني.

مجابهة الكيانات الوهمية

و أوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة نجحت منذ أن تم إنشائها عام 2015 في مداهمة وإغلاق أكثر من 380 كيانا وهميا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة نجحت في مداهمة أكثر من 10 كيانات وهمية تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني ومنح شهادات مزورة، وادعائها تواصلها مع الجامعات والمجلس الأعلى للهيئات وأن هناك بروتوكلات تعاون مشتركة بينها وبين المؤسسات التعليمية المرموقة.