رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«التعليم العالي»: لجان الضبطية القضائية تواصل مجابهة المؤسسات غير المرخصة

كتب:

أحمد أبوضيف
06:36 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن الوزارة ليست لها علاقة بالمؤسسات التعليمية غير المعتمدة وغير المرخصة، موضحًا أن جميع المؤسسات المعتمدة من قبلها متاحة بيناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مؤكداً أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل ليل نهار لمجابهة كافة المؤسسات الغير مرخصة والتي تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني.

مجابهة الكيانات الوهمية

و أوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة نجحت منذ أن تم إنشائها عام 2015 في مداهمة وإغلاق أكثر من 380 كيانا وهميا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة نجحت في مداهمة أكثر من 10 كيانات وهمية تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني ومنح شهادات مزورة، وادعائها تواصلها مع الجامعات والمجلس الأعلى للهيئات وأن هناك بروتوكلات تعاون مشتركة بينها وبين المؤسسات التعليمية المرموقة.

اقرأ المزيد:

«القومي لذوي الإعاقة»: شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية خلال الفترة المقبلة

إجراءات جديدة في اعتماد المؤسسات التعليمية من الجودة

مصروفات الجامعات الخاصة 2023 في المؤسسات التعليمية المعتمدة

رئيس «القومي للبحوث» السابق: إنشاء مجلس أعلى للتعليم سيحقق التكافؤ بين المؤسسات التعليمية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.