8 معلومات عن شركة مصر للألومنيوم.. أرباحها تصل إلى 47.6%

تركز الدولة على توطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، لذلك عملت شركة مصر للألومنيوم على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقتة الإنتاجية، كما تهتم الشركة بالمشروع الخاص بإنتاج الفويل لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

وترصد السطور التالية 8 معلومات عن شركة مصر للألومنيوم، كما يلي.

تاريخ تأسيس الشركة

- تأسست الشركة عام 1969.

- تأسست شركة مصر للألومنيوم بغرض إنتاج وتصنيع وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماتة وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج.

- تنتج شركة مصر للألومنيوم معدن منصهرا نحو 300 إلى 320 ألف طن سنويا.

- يوجد 6 خطوط إنتاج معدن منتصهر بالشركة.

أرباح الشركة

- يمثل حصول شركة مصر للألومنيوم على شهادة ASI من أجل وجود معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد خطوة مهمة للاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

- تصدر الشركة منتجاتها للخارج بنسبة 50% إلى دول الاتحاد الأوروبي.

- تبلغ أرباح شركة مصر للألومنيوم هذا العام 47.6% لتسجل 3.69 مليار جنيه.