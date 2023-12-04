حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي بممثلي النقابات في الإسماعيلية

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية بممثلي عدد من النقابات والكيانات الداعمة للمرشح داخل المحافظة، وذلك بمقر الحملة الرئيسي بالمحافظة.

وناقش أعضاء هيئة مكتب الحملة بالمحافظة، مع أعضاء النقابات أهمية الحركة النقابية مشيرة إلي أن الحملة الرسمية تستهدف التواصل الدائم مع كل الفئات، مثمنين نشاط هذه الكيانات في توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية لأعضائها.

حماية مقدرات الوطن

وقال بيان رسمي لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، إن الكيانات والنقابات كانت داعمة لمؤسسات الدولة، ودعم جهود المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الأخيرة في حماية مقدرات الوطن، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتحرك علي كافة الاتجاهات نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وطالبت الحملة خلال اللقاء بحث كل فئات المجتمع علي المشاركة بنسبة كبيرة خلال أيام الانتخابات الثلاثة، مشيرة إلى إنجازات القيادة السياسية على كافة المستويات التي تهدف لتحسين معيشة المواطن وخصوصاً في تطوير البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار.

استمرار تحقيق الإنجازات

وقال بيان للحملة في الإسماعيلية «المرشح الرئاسي حقق العديد من الإنجازات التي انعكست بشكل إيجابي على كل المستويات التنموية، وأهمها رفع كفاءة البنية التحتية في المدن والريف المصري من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات أهمها المشروع القومي حياة كريمة».

وأكد ممثلو وفد النقابات والكيانات المشاركة في اللقاء أنهم حريصون على التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، عن طريق تنظيم الفعاليات والندوات في القطاعات المختلفة وذلك ضمن نشاط النقابة.