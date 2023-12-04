بعد إخلاء سبيله.. قانوني يكشف عقوبة حسين الشحات المنتظرة بسبب الشيبي

رغم مرور 5 أشهر على اللقطة الأكثر إثارة للجدل، بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد تعدي الأول على الأخير بالضرب، عقب نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين بمسابقة الدوري، في يوليو الماضي، عادت الأزمة إلى النور من جديد اليوم.

حسين الشحات، الذي مثل أمام النيابة رفقة أشرف عبد العزيز المحامي الخاص به، قبل صدور قرار بإخلاء سبيله، كان حديث الساعات القليلة الماضية، بعد عودة الواقعة إلى ذاكرة الجماهير مجددا.

عقوبة حسين الشحات المنتظرة في واقعة الشيبي

تفاصيل العقوبة المنتظرة، كشفها الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام بجامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدا أن الواقعة لم تحدث خلال المباراة، بالتالي فالأمور أصبحت مختلفة، موضحا: «هنا أصبحت مشاجرة بين اتنين مواطنين، وليس لاعبان، ولا يفرق حينها جنسية أيٍ منهما».

«ضرب عن ضرب يختلف»، هكذا أوضح «عامر» أن عقوبة جنحة الضرب تختلف وفقا للأسلوب الذي تم به التعدي، مضيفا: «هناك ضرب بسيط، هناك ضرب عن عمد، يختلف حال استخدام آلة حادة، أو في حالة إحداث جرح للمعتدي عليه يثبته الطب الشرعي».

وأشار إلى أنه في حالة حسين الشحات والشيبي، كان التعدي باليد فقط، بالتالي فإن العقوبة ستقتصر على الغرامة التي لا تقل عن 20 جنيها، ولا تزيد عن 300 جنيه.

واقعة حسين الشحات ليست تشهيرا

«التشهير يختلف»، بحسب «عادل»، موضحا أن عقوبة التشهير لا تقع في حالة لاعب الأهلي، لأنه لم يكن يصور الواقعة أو يقوم بنشرها أو إعادة نشرها.

محاولة للصلح بدأها حسين الشحات، بعد دقائق من الواقعة، بعد توجهه لغرفة ملابس بيراميدز، من أجل الاعتذار للشيبي، الذي تقبل ذلك وقتها، قبل أن يقرر التصعيد من خلال مقاضاة لاعب الأهلي.