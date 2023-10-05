أول رد فعل في الأهلي مع حسين الشحات بعد أزمته مع مدرب الفريق

شهدت مباراة الأهلي وإنبي، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر، والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وتأهله للمباراة النهائية، مشادة بين حسين الشحات لاعب الفريق وسامي قمصان المدرب العام.

وظهرت العصبية على حسين الشحات تجاه المدرب العام سامي قمصان، أثناء تبديله أمام الفريق البترولي، وخروج من الملعب خاصة وأنه قد حصل على إنذار خلال المباراة، ولمطالعة باقي التفاصيل ومعرفة رد فعل إدارة الأهلي اضغط هنـــا.