رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أول رد فعل في الأهلي مع حسين الشحات بعد أزمته مع مدرب الفريق

كتب:

علي سمير
10:34 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
حسين الشحات

حسين الشحات

شهدت مباراة الأهلي وإنبي، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر، والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وتأهله للمباراة النهائية، مشادة بين حسين الشحات لاعب الفريق وسامي قمصان المدرب العام.

وظهرت العصبية على حسين الشحات تجاه المدرب العام سامي قمصان، أثناء تبديله أمام الفريق البترولي، وخروج من الملعب خاصة وأنه قد حصل على إنذار خلال المباراة، ولمطالعة باقي التفاصيل ومعرفة رد فعل إدارة الأهلي اضغط هنـــا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي في لقاء إنبي

كيف أحيا إمام عاشور «أسوأ ذكريات» جماهير الزمالك؟.. مفارقة أول هدف مع الأهلي

عاجل| مشادة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي بعد لقاء إنبي.. ورد فعل خالد بيبو

شروط وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات.. اعرفها

كيف يساهم الأهلي في اختيار بديل الزمالك بكأس السوبر الجديد؟