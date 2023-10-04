عاجل| مشادة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي بعد لقاء إنبي.. ورد فعل خالد بيبو

نشبت مشادة بين حسين الشحات، لاعب الأهلي وسامي قمصان، مدرب الفريق الأحمر، في ظل اعتراض اللاعب على قرار استبداله، خلال مباراة إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر، والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.

مشادة بين الشحات وسامي قمصان

واثناء مغادرة حسين الشحات بالدقيقة 68 ، مشاركة إمام عاشور، بدلاً منه، دخل الشحات في أزمة مع سامي قمصان، الأمر الذي استعدى خالد بيبو مدير الكرة للتدخل، لإنهاء الأمر ثم قام محمود كهربا، بالتوجه نحو الشحات لتهدئته.

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