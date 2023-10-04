رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل| مشادة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي بعد لقاء إنبي.. ورد فعل خالد بيبو

كتب:

محمد هانئ
11:40 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
حسين الشحات

حسين الشحات

نشبت مشادة بين حسين الشحات، لاعب الأهلي وسامي قمصان، مدرب الفريق الأحمر، في ظل اعتراض اللاعب على قرار استبداله، خلال مباراة إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر، والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

مشادة بين الشحات وسامي قمصان

واثناء مغادرة حسين الشحات بالدقيقة 68 ، مشاركة إمام عاشور، بدلاً منه، دخل الشحات في أزمة مع سامي قمصان، الأمر الذي استعدى خالد بيبو مدير الكرة للتدخل، لإنهاء الأمر ثم قام محمود كهربا، بالتوجه نحو الشحات لتهدئته.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

تصعيد جديد من محمد الشيبي ضد حسين الشحات.. عاجل

عاجل.. شوبير يكشف عن عقوبة جديدة تنتظر حسين الشحات خلال أيام

تحرك جديد من الشيبي في أزمة حسين الشحات

عاجل.. «بيبو» يصدم حسين الشحات بشأن أزمته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز

عاجل.. مصير أزمة حسين الشحات والشيبي.. وتفاصيل القرار المنتظر

بعد تسجيله هدفين في مباراة الأهلي اليوم.. مَن هم أبناء حسين الشحات؟ (صور)

سر احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات على طريقة المصارعة.. «قولتلك بلاش»