جامعة سوهاج: افتتاح مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر مطلع العام المقبل

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بالدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقطاع الصحي، وخاصة لقطاع المستشفيات الجامعية بإقليم جنوب الصعيد، والتي تلعب دورا محوريا في النظام الصحي المصري، وتقدم أكثر من 60%؜ من خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جامعة أسيوط، بحضور اللواء سعيد النجار مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء محمد عطية مدير الإدارة العامة لشئون المستشفيات لمنطقة الجيزة والوجه القبلي، واللواء حسام عثمان كبير أطباء قطاع الخدمات الطبية، واللواء أشرف أبو المكارم وكيل الإدارة العامة لشئون مستشفيات منطقة وسط وجنوب الصعيد.

خدمات صحية على أعلى مستوى

وقال «النعماني»، إن جامعة سوهاج تمتلك مجموعة من الصروح الطبية المتميزة والتي تقدم خدمات صحية على أعلى مستويات الجودة العالمية، وعلى رأسها مستشفى جامعة سوهاج الجديد، والذي قام الرئيس السيسي بافتتاحه في يناير الماضي، ويعد أكبر وأهم الصروح الطبية التعليمية بجنوب الصعيد، حيث بلغت تكلفته نحو 1.2 مليار جنيه، ومستشفى شفاء الأطفال هدية رئيس الجمهورية لأبناء جنوب الصعيد عامةً وسوهاج بصفة خاصة، والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من مليار جنيه، وبناء على توجيهات الرئيس في زيارته الأخيرة للمحافظة، تم نقل أصولها وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج، للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية، لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

إنشاء عدة مستشفيات جديدة

وأضاف أن جامعة سوهاج تسعى لإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة لتكون إضافة جديدة للمنظومة الصحية وتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، والتي من المقرر افتتاحه مطلع العام القادم، موضحا أنه تم أيضا تخصيص مساحة 7 آلاف و500 متر لتنفيذ مشروع مستشفى الجراحات العامة داخل الحرم الجامعي بسوهاج الجديدة، مؤكدا أن مستشفيات سوهاج الجامعة تحرص على تقديم الصعيد بكل ما يلزم من خدمات طبية وعلاجية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، وبالأخص فئة محدودي الدخل.

كما وجه الدكتور حسان النعماني، الشكر للدكتور أحمد المنشاوي، على جهوده الكبيرة لرفعة جامعة أسيوط وتطويرها في جميع القطاعات، وما تمتلكه الجامعة من كوادر علمية متميزة.