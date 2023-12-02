بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومركز علاج الأورام لتطوير الخدمات الطبية

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع مركز علاج الأورام بسوهاج، ومثّل الجامعة أثناء توقيع البروتوكول كليات القطاع الطبي «الطب - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض»، بهدف خدمة المرضى بصعيد مصر وتلبية احتياجاتهم، والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم خاصة مرضى الأورام.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، والدكتور حاتم محمد أمين مدير مركز أورام سوهاج، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة.

وقال النعماني إن البروتوكول جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن التعاون يهدف للنهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية من خلال توفير القوة البشرية اللازمة للتشغيل من الفئات الطبية بمختلف التخصصات الجراحية والباطنية العامة والخاصة، وكذا العلاج الكيماوي والإشعاعي والتخصصات العلاجية التخصصات المعاونة المختلفة بكل أنواعها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك توفير الخبرات اللازمة لتشغيل الخدمات الأخرى بالمركز بما يضمن تقديم الخدمات للمرضى ورفع مستوى أداء العاملين داخل المنظومة الصحية.

التعاون في المجال العلمي والبحثي

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن البروتوكول ينص أيضاً على التعاون في المجال العلمي والبحثي، إذ يقوم الطرفان بتيسير إجراءات تسجيل وعمل الرسائل في المجال العلمي والبحثي بتقديم الدعم للباحثين من الأساتذة وطلاب الماجستير والدكتوراه، على أن تطبق نتائج الأبحاث والتوصيات لرفع مستوى الخدمة الطبية والصحية وحل المشكلات بمركز علاج الأورام بسوهاج وكليات الطب «الطب البيطري، والصيدلة، والعلوم، والزراعة والتمريض».

التعاون مع مراكز التدريب بالجامعة

وأوضح الدكتور حاتم أمين أنه سيتم التعاون مع مراكز التدريب بالجامعة لتدريب العاملين والاستعانة بمدربين متخصصين في جميع المجالات لخدمة المنظومة الطبية مع توفير شهادات تدريبية معتمدة من الجامعة، مشيراً إلى أنه سيقوم الطرفان بتوفير المكان والأدوات اللازمة لتنفيذ التدريب حسب المكان المخصص له ووفق جدول العمل المتفق عليه.