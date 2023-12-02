رئيس جامعة سوهاج: صالة الألعاب الدولية ستكون بمثابة صرح رياضي

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أن صالة الألعاب الرياضية الدولية «الصالة المغطاة»، الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، ستكون بمثابة صرح رياضي عملاق، والأولى من نوعها على مستوى الصعيد، وواحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية بتكلفة 800 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس الجامعة، لمتابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس جامعة سوهاج، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة وعددا من مهندسي تنفيذ المشروع.

النعماني يشيد بمستوى الأداء وجودة التنفيذ

وأشاد «النعماني»، خلال جولته بمستوى الأداء وجودة التنفيذ الذي تقوم به الشركة المنفذة للمشروع، التي قامت بإنجاز 50% من المشروع، الذي من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر 2024، مؤكداً أن صالة الألعاب الأولمبية ستحدث تميزاً وتفوقاً في كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وقال الدكتور عبد الناصر يس إن الشركة المنفذة حرصت على تنفيذ ما شدد به الدكتور حسان النعماني لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة ومضاعفة العمل بالمشروع والتسليم في الوقت المحدد، مع بذل أقصى الجهد حتى يتسنى استكمال تنفيذ باقي الأعمال بأعلى المواصفات وعلى مستوى عالٍ من الجودة والتميز، مضيفاً أن المشروع يقام على مساحة 8 آلاف متر مسطح.

وجدير بالذكر أن المشروع يتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، وصالة لكبار الزوار، وأخرى للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزي، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني.