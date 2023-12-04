«أوقاف كفر الشيخ» تطلق برنامج «أئمة الحديث» في 5 مساجد اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن إطلاق البرنامج العلمي الدعوي «أئمة الحديث»، اليوم الاثنين، بتنظيم 5 ندوات في 5 مساجد كبرى بالمحافظة، تحت عنوان «الإمام البخاري رحمه الله.. نشأته وحياته وجهوده العلمية»، ضمن 66 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية.

تنظيم 5 ندوات علمية بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تطلق البرنامج العلمي الدعوي «أئمة الحديث»، حيث تُنظم 66 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، تحت عنوان «الإمام البخاري رحمه الله.. نشأته وحياته وجهوده العلمية»، وسيتم تنظيم 5 ندوات بمساجد «الوحدة بإدارة سيدي سالم غرب، والشراكي بقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، والكبير بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ، والمدينة المنورة بدسوق، وأبو الثناء بقرية محلة مالك بمركز دسوق».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.