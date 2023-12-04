جامعة القناة: تفعيل خدمة الاستعلام عن لجان الانتخابات من خلال الرسائل الصوتية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تعمل على تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الرسائل الصوتية، لافتاً إلى أن المغتربين سيتم عمل لجان لهم للتصويت بالإسماعيلية.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأضاف «مندور»، في تصريحات على هامش اجتماع المديرين العموم بجامعة قناة السويس، بحضور الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، والتصويت حق لكل منتسبي الجامعة والاختيار حرية مطلقة للجميع.

تطور ملف التأمين الصحي الشامل

وتابع رئيس الجامعة، إن الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل ميزة نسبية لموظفي الجامعة، ولا بد من الاستفادة منها، موضحا أن المستشفيات الجامعية تشهد تطورا جذريا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، لربط جميع منتسبي الجامعة بالمنظومة من خلال هذا المركز، وجارٍ العمل على الانتهاء قريبا من مركز الأورام.

وأردف أن أماكن الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي أصبحت مؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة، وسيتم الانتهاء قريبا من الدور الأرضي بمبنى العيادات الخارجية، فضلا عن أن الخدمات ستشمل موظفي الجامعة المحالين للمعاش.