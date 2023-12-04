بشارة: مبادرة «ازرع» تستهدف زراعة 51 ألف فدان قمح في الإسماعيلية

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن مبادرة ازرع تستهدف زراعة 51 ألف فدان قمح في المحافظة لزيادة المحصول الاستراتيجي بشكل سنوي.

وأضاف محافظة الإسماعيلية خلال إطلاق وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «ازرع» اليوم الأحد بالإسماعيلية، أن المبادرة ستقدم الدعم لصغار المزارعين بهدف التوسع في استزراع الأرضي الزراعية.

ودشنت وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة ازرع في الإسماعيلية والتي تستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية إن المبادرة نجحت العام الماضي، في استهداف 8 محافظات، ودعم 100 ألف مزارع للمساهمة في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح.

وحضر التدشين المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، نقيب فلاحي الإسماعيلية، ممثلي الهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي مبادرة ازرع، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.