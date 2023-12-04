«تموين الشرقية» توزع طن سكر بـ27 جنيها للكيلو في قرية صفيطة بمبادرة «تخفيض الأسعار»

في إطار تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في كل أنحاء الجمهورية، تشرف مديرية التموين بمحافظة الشرقية على توزيع السكر الأبيض بسعر 27 جنيها للكيلو.

وزعت إدارة تموين الزقازيق تحت إشراف مدير الإدارة فوزي البهي، طن واحد سكر في قرية صفيطة التابعة لمركز الزقازيق والوحدة المحلية بردين، لافتا إلى استكمال واستمرار التوزيع في القرية لاحقا على دفعات للوصول إلى المستحقين من الأهالي بالقرية والقرى الأخرى.

وأشار مدير الإدارة فوزي البهي، إلى توزيع السكر الأبيض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع بواقع 2 كيس سكر لكل مواطن ببطاقة الرقم القومي بتكلفة 27 جنيها للكيلو.

ضمان وصول السكر المدعم للمستحقين

وأكد محمد سرور عثمان، مدير مركز خدمة المواطنين بمكتب تموين بردين، أنه وأثناء توزيع السكر يقوم بدور إشرافي وتنظيمي على عملية التوزيع لضمان وصول السكر إلى مستحقيه، لافتا إلى توزيع السكر في عدد كبير من القرى الواقعة نطاق إدارة تموين الزقازيق.

وكيل وزارة التموين

ويأتي هذا تحت إشراف فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، سعيا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بسعر مخفض يصل 27 جنيها للكيلو.