كيفية تحديث بطاقات التموين لاستمرار صرف السلع والخبز.. إليك التفاصيل

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخدمات للمواطنين وذلك للتسهيل عليهم، ومن بين تلك الخدمات إمكانية تحديث بطاقة التموين 2023 من خلال موقع دعم مصر الرقمي، في خطوات بسيطة.

تحديث البطاقة التموينية

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» كيفية تحديث البطاقة لاستمرار صرف العيش والخبز؟.

تسجيل رقم الهاتف

تتم خدمة تحديث بطاقة التموين 2023 من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية في إحدى شركات المحمول الـ4 «فودافون، اتصالات، أورنج، We»، ويتم ذلك بعد اتباع عدد من الخطوات كالتالي:

يدخل الشخص الذي يرغب في تحديث البطاقة التموينية الخاصة به للتمكن من استمرار صرف الخبز والسلع التموينية على موقع دعم مصر على الرابط التالي https://www.tamwin.com.eg/، وبعدها يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما، وبعدها يدون رقم البطاقة التموينية.

ويقوم الشخص الذي يرغب في تحديث البطاقة التموينية بعد ذلك بتسجيل هاتفه المحمول بعد الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك، وبعدها يتم الضغط على كلمة حفظ رقم الهاتف وحينها يكون قد جرى تسجيل رقم الهاتف.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطا للتسجيل وأهمها أن يكون من خلال موقع دعم مصر، وبعد إتمام كل تلك الخطوات السابقة يتم الضغط على الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر إلكترونيا عند القيام بإدخال البيانات وطلب التحديث، فضلا عن ضرورة أن يكون رقم الهاتف المحمول للمستفيد من البطاقة التموينية وخدماتها.