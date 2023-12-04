4 إجراءات لحفظ أوراق الانتخابات الرئاسية.. اعرفها

يبدأ المصريون في داخل مصر الأحد المقبل، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وعلى مدار ثلاثة أيام، 10 و11 و12 نوفمبر الجاري، طبقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، دليلًا استرشاديًا للانتخابات الرئاسية تضمن إجراءات حفظ الأوراق والأدوات الانتخابية وجاءت كالتالي :

1- وضع بطاقات الاقتراع المستخدمة في الحافظة البلاستيكية وغلقها بشكل مؤمن، وإثبات ذلك في محضر إجراءات فرز صناديق اللجنة الفرعية نموذج رقم ( 19) انتخابات رئاسية.

2-وضع بطاقات الاقتراع التي لم تُستخدم وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة في الجوال المعد لهذا الغرض، وتأمينه بقفل بلاستيكي وإثبات رقمه بمحضر إجراءات فرز اللجنة نموذج رقم (19) انتخابات رئاسية.

3-وضع كشف الناخبين نموذجا رقم (11) انتخابات رئاسية - بعد التأكد من جمع جميع أوراقه ومطابقتها لعدد الصفحات الوارد بالصفحة الأخيرة - داخل الحافظة البلاستيكية المعدة لذلك، وغلقها بشكل مؤمن، وإثبات ذلك في محضر إجراءات فرز صناديق اللجنة الفرعية نموذج رقم (19) انتخابات رئاسية، علما بأنه ستجرى مراجعة له ولعدد صفحاته من رئيس لجنة الحفظ.

4- وضع الحافظة البلاستيكية المحتوية على بطاقات الاقتراع المستخدمة والحافظة البلاستيكية المحتوية على كشف الناخبين نموذج رقم11 انتخابات رئاسية، وكشف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج نموذج رقم (1/11) انتخابات رئاسية «إن وجد»، والجوال المحتوي على دفاتر بطاقات الاقتراع غير المستخدمة وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، وكذلك خاتم اللجنة الفرعية بداخل الحقيبة الزرقاء وتأمينها بقفل بلاستيكي وإثبات رقمه بمحضر إجراءات فرز اللجنة نموذج رقم (۱۹)

وضع محضر إجراءات اللجنة الفرعية ومرفقاته نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وكشف بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذينأدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 نموذج رقم 14 انتخابات رئاسية ومحضري غلق مقر حفظ صندوق اللجنة الفرعية في اليومين الأول والثاني نموذجين رقمي 17 و 18 انتخابات رئاسية ومحضر إجراءات فرز اللجنة الفرعية نموذج رقم 19 انتخابات رئاسيةوكشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وكشف بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة العامة الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 نموذج رقم 15 انتخابات رئاسية إن وجد، وكشف بأسماء رئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 نموذج رقم 16 انتخابات رئاسية إن وجد داخل الحافظة البلاستيكية المعدة لهذا الغرض.