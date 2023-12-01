«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز للناخب تصوير بطاقة الاقتراع

حذّر كتيب القواعد الاسترشادية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، والصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، والذي تضمن الطرق الصحيحة للتصويت، ومواعيده والمحظور داخل اللجان.

منع تصوير بطاقات الاقتراع

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات، على منع تصوير بطاقات الاقتراع بأي حال من الأحوال بعد الإدلاء بصوته، واختيار مرشح بعينه، في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: «نظرًا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على انتخابهم مرشحًا بعينه، وهو ما قد يشي باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد؛ فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه».

اللجان تعمل من التاسعة صباحا

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقرر لكل دولة.

ويحق لكل مصري مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجوداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحدّدة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمّن الرقم القومي.