محمد ثروت وعارفة عبد الرسول ضيفا شرف فيلم «عصابة عظيمة» لـ إسعاد يونس

تستقبل دور العرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، فيلمًا جديدًا بعنوان «عصابة عظيمة» بطولة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ليُشارك في منافسة موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

وقال المخرج وائل إحسان، لـ«الوطن»، إنّ الفيلم سيشهد العديد من المفاجآت، فيما سيظهر الثنائي محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، كضيفي شرف ضمن الأحداث، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات.

تعرف على أبطال وصُناع الفيلم

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من إسعاد يونس، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وعنبة، وفرح الزاهد وآخرين، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق.

تفاصيل شخصية إسعاد يونس في عصابة عظيمة

تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

وفي سياق آخر، يتعاون محمد ثروت مع مي سليم، في فيلم بعنوان «كابتن جاك» بمشاركة الفنان حجاج عبدالعظيم، والعمل من إخراج شادي علي، حيث لم يُحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن.