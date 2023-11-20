محمد ثروت يروج لفيلمه الجديد «شماريخ»

حرص الفنان محمد ثروت على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد شماريخ، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

موعد عرص فيلم شماريخ

وشارك الفنان محمد ثروت جمهوره بصورة البوستر الرسمي لفيلم شماريخ، والتي يتصدرها بطلي العمل أسر ياسين وأمينة خليل، وعلق عليه قائلا «فيلم شماريخ.. 7 ديسمبر في جميع دور العرض».

ويشارك في فيلم شماريخ، مجموعة من الفنانين، منهم أسر ياسين وأمينة خليل والفنان الراحل مصطفى درويش، ومحمد ثروت وخالد الصاوي وأدم الشرقاوي وسامى مغاوري، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وأعلن المخرج عمرو سلامة، أن فيلم شماريخ تم إهدائه لروح الفنان الراحل مصطفى درويش.