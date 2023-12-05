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«الغرفة التجارية بالبحر الأحمر»: إقبال كبير على شراء زينة الكريسماس في الغردقة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
10:18 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
محلات الكريسماس في الغردقة

محلات الكريسماس في الغردقة

قال أنطونيوس صلاح، عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، إن المحال والسلاسل التجارية بالغردقة شهدت إقبالًا على شراء زينة الكريسماس سواء المصريين والأجانب، وذلك تزامنًا مع اقتراب الاحتفال بأعياد الكريسماس. 

وأضاف «صلاح» في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار زينة الكريسماس، تفاوتت حسب النوع والحجم وتبدأ 90 جنيهًا للأحجام الصغيرة وأنواع أخرى بـ249 جنيها، والأحجام الكبيرة تصل إلى 600 جنيه.

إقبال على زينة الكريمساس بالغردقة 

وأكد أن الغرفة التجارية بالبحر الأحمر تراقب الأسواق بالتنسيق مع تموين ومباحث التموين وأجهزة الأحمر، لافتًا إلى أن هناك إقبال كبير على الشراء.

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