أسعار السمك في الغردقة.. كيلو «فيليه بلدي» بـ70 جنيها

يشهد سوق السمك في الغردقة، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين، إذ تنتعش حلقة أسماك الغردقة بأكثر من 40 نوعا من أسماك البحر الأحمر المميزة، مع انتعاش حركة الصيد وتوافد المواطنين من المصريين والسياح الأجانب للشراء.

توافد كبير على سوق السمك بالغردقة

وأشار فؤاد أبو قورة، بائع سمك في الغردقة، إلى أن أسعار السمك تشهد استقرارًا، تزامنًا مع انتعاش حركة الصيد وتوافر أكثر من 40 نوعا من أسماك البحر الأحمر في سوق السمك بالغردقة.

أسعار السمك بالغردقة

ولفت «أبو قورة» إلى أن أسعار سمك في الغردقة تبدأ من 70 جنيها للكيلو الفيليه البلدي، و100 جنيه للبياض مبروم، و70 جنيها للشبار والبلطي الصغير، و80 جنيها لكيلو البلطي الكبير والبوري والحريد وكاسكومري.

حلقة أسماك الغردقة

يذكر أن حلقة أسماك الغردقة تقع على مساحة 6370 مترا، بتكلفة 30 مليون جنيه وتضم 54 محلا لبيع الأسماك، ومصنع ثلج، صممت على طراز أنظمة حديثة في الحريق والتبريد، و صرف المياه طبقًا لمعايير الأمن والسلامة، وتشهد توافد الآلاف من المصريين والأجانب يوميًا.