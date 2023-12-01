المشاركون في فعاليات بطولة أفريقيا للشراع يرفعون علم فلسطين على شواطئ الغردقة

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات بطولة أفريقيا للشراع على شواطئ مدينة الغردقة، بمنطقة سومة باي بمشاركة 9 دول، بحضور حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والباسل عبد الله رئيس الاتحاد المصري للشراع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

افتتاح البطولة الأفريقية للشراع

وشهد حفل الافتتاح عرض بالدرجات البخارية للفرق المشاركة من ممثلي الدول المشاركة ومئات السياح الأجانب على الشواطئ من مختلف الجنسيات، حاملين علم فلسطين.

أشار حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن اليوم الجمعة، بدأت فعاليات البطولة وتستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن منافسات البطولة الأفريقية للشراع مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

الغردقة تستضيف بطولة الشراع

وأكد «خلف»، قدرة الغردقة على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية من إمكانيات ومقومات مادية وبشرية، لافتاً إلى أن التجهيزات تمت على أعلى مستوى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين نجاح فعاليات البطولة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

البطولة الأفريقية للشراع

يذكر أن البطولة الأفريقية للشراع المؤهلة لأولمبياد باريس 2024‪ تقام لأول مرة في الغردقة بمشاركة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: «مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس.