رفع 300 طن مخلفات صلبة وأتربة من محيط اللجان الانتخابية بقوص

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص، إن مرفق نظافة قوص تمكن من رفع 300 طن مخلفات صلبة وأتربة من محيط اللجان الانتخابية خلال الـ48 ساعة الماضية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة تمهيد وتوسعة الطرق المؤدية إلى لجان الانتخابات لتسهيل عملية التنقل بين اللجان.

ورديات نظافة أمام اللجان

كما أكد رئيس مركز ومدينة قوص أن ورديات نظافة صباحية ومسائية تعمل على مدارس الساعة لمتابعة عملية رفع المخلفات الصلبة من شوارع المدينة وقراها من خلال فريق عمل الفنيين والعمال.

وفى سياق متصل، تابع فراج الوحش وهبة الفولي، نائبا رئيس مدينة قوص، التقارير الخدمية للجان فحص المقار الانتخابية، حيث تم تزويد كل الطرق المؤدية إلى لجان الانتخاب ومحيط عمل اللجان وتزويدها بكشافات إضاءة ليلية خصوصا اللجان الأكثر إقبالا على مدارس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاث.