وزير التعليم العالي: يجب تعظيم الاستفادة من إمكانيات «القومي لعلوم البحار»

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، خاصة المتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات.

ويشارك المعهد القومي لعلوم البحار التابع لوزارة التعليم العالى في فعاليات مؤتمر المُناخ COP28 الذي تستضيفه حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة.

مؤتمر المناخ

واستعرض عاشور تقريرًا مقدمًا من رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، بحث فيه أوجه التعاون مع الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو ورئيس اللجنة العلمية الدولية للبحر المتوسط (السيزم)، بالإضافة إلى وضع البرامج التي تُساهم في الحد من ارتفاع منسوب المياه وحماية السواحل المصرية.

وبحث الدكتور عمرو زكريا مع الأمير ألبرت الثاني آليات التعاون لتنفيذ مشروعات أُخرى تُساعِد في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الشُعب المرجانية وحجم الصيد من الأسماك البحرية التي تتأثر بشدة من التغيرات المناخية من خلال مشاركة الباحثين من الجانبين.

وأوضح التقرير أنه تم بحث إمكانية قيام اللجنة العلمية للبحر المتوسط بتقديم الدعم الفني والمالي؛ لتنفيذ العديد من البرامج العلمية لحماية الثروات الطبيعية، حيث تكون السواحل المصرية نموذج يمكن تطبيقه على باقي الدول الأفريقية.

وبحث رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مع السفير بيتر طومسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمحيطات، إمكانية إعداد برامج مشتركة تدعم من قبل الأمم المتحدة إلى الدول الافريقية في مجال التنمية المستدامة للمحيطات مع وضع أولويات البرامج التي تُساهم على التنمية المستدامة للثروات البحرية مع الحفاظ على البيئة البحرية للسواحل الأفريقية.

التدريب على السفن البحثية التابعة للمعهد

ووجَّه زكريا الدعوة للسفير بيتر طومسن لزيارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد؛ للاطلاع على إمكانيات المعهد وزيارة مركز التدريب الإفريقي الذى تم إنشاؤه بالمعهد لتدريب الكوادر العلمية الأفريقية، بالإضافة إلى التدريب على السفن البحثية التابعة للمعهد والتي بها إمكانيات علمية متميزة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية واستكشاف الثروات الطبيعية.