الغرفة التجارية بالدقهلية تعقد مؤتمرا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت الغرفة التجارية في محافظة الدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرا بعنوان «انزل وشارك»، لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد رئيس الغرفة التجارية ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية من جميع التجار، من أجل بعث للعالم رسالة مضمونها الوعي الكامل للمصريين والتفافهم حول الدولة المصرية ودعم استقرارها.

وتابع:«نعيش حاليا الحدث الأهم والأعظم لدى الدولة وهو استحقاق الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى فترة الاستقرار التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وموقف القيادة المصرية الثابت والصلب تجاه القضية الفلسطينية».