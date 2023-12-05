الغرفة التجارية بالدقهلية تعقد مؤتمرا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
كتب:
آية حسنين
09:50 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الغرفة التجارية بالدقهلية
عقدت الغرفة التجارية في محافظة الدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرا بعنوان «انزل وشارك»، لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
المشاركة في الانتخابات الرئاسية
وأكد رئيس الغرفة التجارية ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية من جميع التجار، من أجل بعث للعالم رسالة مضمونها الوعي الكامل للمصريين والتفافهم حول الدولة المصرية ودعم استقرارها.
وتابع:«نعيش حاليا الحدث الأهم والأعظم لدى الدولة وهو استحقاق الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى فترة الاستقرار التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وموقف القيادة المصرية الثابت والصلب تجاه القضية الفلسطينية».