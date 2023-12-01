استعدادات مكثفة في محافظة الدقهلية لانتخابات الرئاسة.. 24 لجنة عامة

أيام قليلة تفصلنا عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، والتي تجري أيام 10،11،12 ديسمبر الجاري، وجهزت الدقهلية 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 4 ملايين و562 ألفًا و1119 ناخبًا.

استعدادات محافظة الدقهلية للانتخابات الرئاسية 2024

تنشر «الوطن» لقرائها استعدادات وتجهيزات محافظة الدقهلية بحسب البيان الصادر من المحافظة خلال فترة الانتخابات الرئاسية وهي كالتالي:

- فتح غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل، الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.

- متابعة نظافة المدارس المقرر إقامة اللجان بها.

- موافاة المحافظة بتمركز أماكن سيارات الإسعاف.

- التنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

- صيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها.

- عمل فراشة تندات انتظار للمواطنين.

- حضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات.

- توفير المستلزمات الطبية والأدوية.

- ضرورة عدم قطع المياه أثناء العملية الانتخابية.

- توفير سيارات كسح وشفط المياه بنسبة كبيرة حال سقوط الأمطار.

- تطهير خزانات المياه بجميع اللجان.

- توفير مصدر بديل للتيار الكهربائي في حال انقطاع الكهرباء.

- مكافحة الكلاب الضالة وبخاصة بالقرب من المقرات الانتخابية.

- التأكد من توصيل الحوار لجميع تليفونات اللجان.

- توفير أماكن مناسبة استراحات للمواطنين.

استعدادات مراكز ومدن محافظة الدقهلية للانتخابات الرئاسية

وعلى نفس السياق، أكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد في بيان، العمل على رفع كفاءة النظافة العامة داخل وخارج اللجان بالدور الأرضي، لتسهيل عملية دخول المواطنين وتوفير كل وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ويبلغ عدد المقرات في المدينة 19 مقرا إنتخابيًا يتواجد به 23 لجنة فرعية بالمدينة والوحدات القروية، بإجمالي عدد أصوات 93966 ناخب وناخبة.

كما شدد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر،توفير مقاعد أمام اللجان لانتظار الناخبين أثناء عملية التصويت تيسيرا عليهم، وضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط مقار اللجان الانتخابية.

توفير عدد كاف من ماكينات الديزل

ووجَّه اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، شركتي الكهرباء والمياه بالمرور على كل المقار الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل بالتنسيق مع الواحدات القروية.