«صناعة مستقبل وطن» تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، وذلك في فندق «كمبنسكي» بالتجمع الخامس.

ويأتي المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في العلمين

ومن ناحية أخرى، يعقد حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا اليوم الاثنين؛ لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بقرية جولف بورتو مارينا بمدينة العلمين في محافظة مرسى مطروح، وذلك في الرابعة مساء.

وفي أسيوط، يعقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا في قاعة «الأوركيد» بمركز أسيوط؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.