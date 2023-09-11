«صناعة مستقبل وطن» بأسيوط تعقد اجتماعها الشهري لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة

عقدت أمانة شئون الصناعة والتجارة بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اجتماعها الشهري بحضور المهندس كامل الخزندار أمين مساعد محافظة أسيوط، المشرف علي أمانة الصناعة والتجارة برئاسة محمد علي إسماعيل وحضور ممدوح عطا و جوزيف جرجس الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز.

توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الدستوري بالاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية

وناقش الاجتماع التكليفات الواردة لأمانة الحزب وما تمّ تنفيذه وما سيتمّ تنفيذه في المرحلة المقبلة، كما استعرض الاجتماع أهم الاستعدادات من جانب الأمانة بالتعاون مع مختلف أمانات المحافظة، لتوعية المواطنين لأهمية ممارسة حقهم الدستوري بالاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية والتي ستجرى خلال الفترة المقبلة وتأكّيد ضرورة العمل الجماعي، والدور الوطني والمجتمعي خاصة إن كان الأمر مرتبطًا باستقرار الوطن.

مناقشة إنجازات الفترة الماضية

كما بحث الاجتماع تسليط الضوء على الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحجم الإنجازات التي تمّ تحقيقها الفترة السابقة، وأنه لابد من استكمال هذه الإنجازات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت والمضي قدماً في بناء مصر المستقبل أو الجمهورية الجديدة.

كما تمّ مناقشة ما تمّ إنجازه خلال الفترة الماضية، إذ تمّ افتتاح معرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة والتحضير لإقامة معرض حلوي مولد النبي الذي سيتم افتتاحه خلال أيام ومناقشة خطة عمل الأمانة في المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكّد أمين الصناعة أنَّ حزب مستقبل وطن داعم رئيسي للدولة المصرية في كل مبادراتها التي تهدف لرفع الأعباء والتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.