صناعة «مستقبل وطن» تجتمع لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة شؤون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس سمير صبري، اجتماعها التنظيمي الدوري، اليوم، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بشأن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مقر الأمانة العامة للحزب، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

تفاصيل الاجتماع

استعرض أمين الصناعة والتجارة المركزية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، بشأن الاستحقاق الانتخابي، ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضور الاجتماع

أضاف الدكتور سمير صبرى، نحن أمام مهمة وطنية ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحزب، ومهمة توعوية تبين للناس حقائق الأمور وطبيعتها، وتشرح لهم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة الصناعة والتجارة المركزية، ودورها في الاستحقاق الدستوري.

ويواصل حزب مستقبل وطن مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.