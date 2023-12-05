حملة «بشبابها» تنظم زيارة لتوعية الصيادين بكفر الشيخ بالمشاركة في الانتخابات

توجه أعضاء حملة «بشبابها» بمحافظة كفر الشيخ، إلى مدينة البرلس قلعة صناعة مراكب الصيد واليخوت في مصر، للقاء الصيادين لنشر الوعي، وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، وحثهم على المشاركة السياسية الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بدعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

استضافة أساتذة متخصصين

وحرص الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على متابعة شباب الحملة، ودعم خطة اللقاءات المتنوعة فى الفئات والمستويات الثقافية المتباينة بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، بالتوازي مع إطلاق المديرية لسلسلة من اللقاءات التثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب، واستضافة أساتذة الجامعات المتخصصة في الاقتصاد والعلوم السياسية لفتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب فى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

منشورات توضح رؤية ورسالة الحملة

ويجوب متطوعو الحملة، الأماكن العامة، ويعقدون اللقاءات على المقاهي، والمطاعم، والشوارع وأماكن التجمعات الشبابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وبرنامج مفعم بلقاءات متنوعة للشباب، ولجميع فئات المجتمع لتعزيز الوعي السياسي والثقافي، وتوزيع المنشورات التى تُقدم رؤية ورسالة الحملة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، رئيس الحملة بالمحافظة دعاء شوقي رئيس الهيئة البرلمانية.