كسر مفاجئ في خط مياه الكريمات بالبحر الأحمر

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان، مساء اليوم، أنه جار العمل على صيانة خط مياه الكريمات الذي تعرض لكسر مفاجئ على مسافه ثلاثة كيلومترات من محطة الكريمات.

كسر خط مياه الكريمات بالبحر الأحمر

وتناشد الشركة المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال صيانة الخط وإعادة ضخ المياه بكامل طاقتها، مؤكدة استمرار أعمال الإصلاح لإعادة تشغيل الخط مرة أخرى.

رفع حالة الطوارئ

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع بدء موسم الأمطار واستعدادات بالمعدات وسيارات شفط المياه لرفع مياه الأمطار والسيول في حالة سقوطها، بالتنسيق مع ورؤساء مجالس المدن، بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكانت مناطق جنوب البحر الأحمر شهدت سقوط أمطار رعدية وسيول على الطرق السريعة وجبال البحر الأحمر، ونجحت أجهزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر في رفع تراكمات مياه الأمطار والسيول من الطرق السريعة وإزالة مخلفات السيول من على جانب الطريق.