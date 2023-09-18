موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة المياه بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، موعد إجراء المقابلات الشخصية لعدد 123 عاملا من الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية لوظائف مياه الشرب بالبحر الأحمر، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف شركة المياه

وأكد مسؤولو شركة مياه البحر الأحمر، أنه تقرر إجراء المقابلات الشخصية لعدد 123 عاملا من المجتازين للاختبارات التحريرية، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري، الساعة التاسعة صباحا، بمقر محطة اليسر لتحلية المياه بمدينة الغردقة.

تطهير خزانات المدارس بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر، كشف مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، استمرار فعاليات مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس والمعاهد الأزهرية مجانا، بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، بواسطة فريق المعامل بإجراء كل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور الانتهاء من أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، بالتنسيق مع مسؤولي تعليم البحر الأحمر لضمان جودة مياه الشرب التي تصل المدارس، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطهير بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسي الجديد.