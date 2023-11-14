«مياه البحر الأحمر»: تكلفة إحلال وتجديد خط «قنا - سفاجا» 80 مليون جنيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر رفع كفاءة العمل بالمحطات والروافع بخط مياه «قنا - سفاجا» بتكلفة 80 مليون جنيه لتحسين كميات المياه المنتجة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية بناءً عى توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

80 مليون جنيه تكلفة المشروع

وفي نفس السياق، تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات رفع مياه خط «قنا - سفاجا»، والجاري تنفيذها بتكلفة 80 مليون جنيه لرفع كفاءة العمل بالمحطات والروافع وتحسين كميات المياه المنتجه.

وشدد على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانه بكافة محطات ومواقع الشركة مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية و ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة.

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد عددًا من المواقع

كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب عددًا من مواقع الشركة لمتابعة انتظام وسير العمل حيث تفقد محطة اليسر لتحلية المياه ومحطة المعالجه الثلاثية والحملة الميكانيكية، والتقى رئيس شركة المياه العاملين للاستماع الي ارائهم ومقترحاتهم حول تحسين سير العمل مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطن.