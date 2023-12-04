العقوبة المتوقعة قانونا للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

تصدرت وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير أليم، الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، بين محبيه، وتسبب الخبر في حزن وألم كبيرين لكل جمهوره، وسط تساؤلات عن عقوبة المتهم بالتسبب في وفاة الراحل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الموقف القانوني للمتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، في حادث سير أليم.

عقوبة المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

وقال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنه بعد كشف تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن هوية الشخص المتسبب في الحادث الذي أدى إلى مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتهما، وتوجيه تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ إليه، فإن التهمة الآن جنحة وليست جناية، لأنه يجوز التصالح فيها والتنازل من أهل المجني عليه، ووفقًا لقانون العقوبات فإنّ ما يمكن التصالح فيه، يكون جنحة وليس جناية.

وأوضح عبدالمجيد أنّ التحقيقات الآن سوف تسير في اتجاه معرفة إذا كان الخطأ من قبل طرف واحد أو من قبل الطرفين، لأن العقوبة تختلف على حسب كل حالة، ففي حال خطأ المجني عليه، يجري الحكم فيها بالبراءة أو حكم مخفف يصل فيها لغرامة أو سجن مخفف، بينما إذا كان الخطأ من قبل المتهم فقط فإنه يطبق عليه بعد ثبوت كل أركان الواقعة عقوبة القتل الخطأ، التي نص عليها قانون العقوبات، وهي 3 سنوات حبس، وذلك في حال عدم حدوث تصالح مع المجني عليه.