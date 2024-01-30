غرامة تأخير ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف القيمة وطريقة السداد

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مقابل حصولهم على حق عيني على عقار، سواء كان هذا الحق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق، ولذا قد يتساءل البعض عن غرامة تأخير ضريبة التصرفات العقارية، وهو ما نحاول تسليط الضوء عليه خلال الأسطر القادمة.

تعتبر الضريبة العقارية بمثابة ضريبة مفروضة على الأبنية السكنية بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.

غرامة تأخير ضريبة التصرفات العقارية

وعن غرامة تأخير ضريبة التصرفات العقارية، فقد نص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 على وجود عقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه من السداد، وذلك وفقًا لما أورده موقع مصلحة الضرائب العقارية.

ويتم تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية وفقًا للقانون سواء في القسط الأول أو القسط الثاني بدفع مقابل تأخير بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة، وذلك على أساس اعتماد سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري خلال التوقيت الذي يطالب فيه المكلف بالسداد.

وحذر القانون المكلفين بسداد الضريبة من تنفيذ الحجز الإداري، سواء كان ذلك على العقار الذي وجب دفع ضريبة عليه، أو المنقولات التي يحتوي عليها العقار المملوك للشخص المكلف عند عدم سداد الضريبة، مع إتاحة تحصيل القيمة الإيجارية من المؤجرين للعقار من السكان، لكن بشرط ألا تتخطى قيمة الضريبة، ومنح السكان المؤجرين إيصالات تفيد تحصيل الضريبة.

كيفية سداد ضريبة التصرفات العقارية

يمكن سداد غرامة تأخير ضريبة التصرفات العقارية من خلال مصلحة الضرائب العقارية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

- تقديم طلب تجديد الضريبة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من عقد التصرف العقاري.

- دفع الرسوم المقررة.

حساب غرامة تأخير ضريبة التصرفات العقارية

تحسب الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية بناءً على قيمة التصرف، ويتم تحديد قيمة التصرف بناءً على سعر السوق للعقار في تاريخ التصرف.

وفي الفيديو التالي يوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب كيفية احتساب الغرامات على المتخلفين عن سداد الضريبة:

المدة المحددة لسداد الضريبة

يجب سداد ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف.

كيفية حساب الغرامة

تحسب الغرامة بنسبة 2% من قيمة الضريبة المستحقة، عن كل شهر أو جزء من الشهر تأخيرًا.

الإجراءات المتبعة في حالة التأخير

في حالة التأخير في سداد ضريبة التصرفات العقارية، تقوم مصلحة الضرائب العقارية بإرسال إنذار للمدين بدفع الضريبة والغرامة المستحقة، وفي حالة عدم قيام المدين بسداد الضريبة والغرامة خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، تقوم المصلحة باتخاذ إجراءات إدارية، مثل الحجز على العقار أو رفع دعوى قضائية.

طرق التصالح على الغرامة

يمكن للمدين التصالح على الغرامة المستحقة في أي وقت قبل اتخاذ المصلحة لإجراءات إدارية، ويتم التصالح بدفع مبلغ يقل عن قيمة الغرامة المستحقة.

عقوبة عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية في مصر

يتعرض المتهرب من ضريبة التصرفات العقارية إلى العقوبات التالية:

* دفع الضريبة المستحقة والغرامة المضاعفة.

* الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

* مصادرة العقار.

أهمية تجديد ضريبة التصرفات العقارية

تتمثل أهمية تجديد ضريبة التصرفات العقارية في الآتي:

- الحفاظ على العقار.

- الاستفادة من الخدمات الحكومية، إذ لا يجوز للمدين بضرائب الدولة، بما في ذلك ضريبة التصرفات العقارية، الاستفادة من الخدمات الحكومية، مثل الحصول على رخصة بناء أو رخصة تشغيل.

نصائح لسداد ضريبة التصرفات العقارية في الوقت المحدد

قد ينسى الشخص تجديد ضريبة التصرفات العقارية في الوقت المحدد لها، ولذا فهناك مجموعة من النصائح التي قد تُفيد في تذكر موعد تجديد الضريبة في الوقت المحدد، وهي كالتالي:

- ضع علامة في التقويم الخاص بك بموعد سداد الضريبة.

- قم بمراجعة بريدك الإلكتروني أو رسائلك النصية من مصلحة الضرائب العقارية، فقد ترسل لك رسالة تذكرك بموعد سداد الضريبة.

- قم بزيارة موقع مصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت للتحقق من موعد سداد الضريبة.