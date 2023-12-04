وزير الرياضة: الملف المصري الأوفر حظا للفوز بتنظيم أولمبياد 2036

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن فرص وحظوظ مصر في تنظيم أولمبياد 2036 كبيرة جدا.

وأضاف الوزير أنه سيعرض الملف المصري لاستضافة الدورة الأولمبية 2036، خلال مشاركته في الاجتماع الدولي الأسبوع المقبل بباريس، بمشاركة وحضور وزراء الرياضة الأفارقة.

مشروعات قومية

وأكد الوزير أن أسباب زيادة فرص وحظوظ مصر للحصول على تنظيم أولمبياد 2036 سيشارك في اجتماع الأسبوع المقبل، ويرجع للإنجازات الكبيرة التي تحققت بتوجيهات القيادة السياسية في البنية التحتية العامة، مثل مشاريع الطرق والكباري، السريعة والمحاور الحديثة والمتطورة، وإنشاء مشروعات هامة تخدم البنية التحية مثل القطار السريع والكهربائي والمونريل، والعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم الانتهاء منها فعليا، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء البنية التحية للمنشآت الرياضية ومن أهمها القرية الأولمبية الدولية، بالعاصمة الإدارية وهي إحدى أكبر خمس مدن رياضية في العالم، وتطوير الاستادات وعلى رأسها استاد القاهرة الدولي والصالات المغطاة في كبرى المدن.

الملف المصري

ولفت الوزير إلى أن من أهم أسباب تفوق ملف مصر وزيادة حظوظ مصر للفوز بتنظيم أولمبياد، أن معظم الدول المنافسة، لم تنته من إنشاء البنية التحية العامة والبنية التحية الرياضية، موضحا أن حسابات ميزانية تنظيم الأولمبياد تخصص 80% منها للبنية التحية العامة، و15% منها للبنية الرياضية.