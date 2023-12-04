رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«الشباب والرياضة» تستعين بباحث فلكي للتعريف بالنجوم في معسكرات «يالا كامب»

كتب:

ماهر هنداوي
12:13 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
معسكر يالا كامب في الواحات البحرية

معسكر يالا كامب في الواحات البحرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مفاجأة جديدة تنفذها للمرة الأولى في معسكرات «يلا كامب YALLA CAMP» بالواحات البحرية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، بتواجد باحث فلكي بمعدات الرصد طوال فترة المعسكر، لاكتشاف النجوم والتعرف على المجرات بعيون محبي المغامرات، حيث سيقام المعسكر الرياضي في الواحات البحرية والصحراء البيضاء وكهف الجارة للأسر والشباب في الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر الجاري.

تنظيم المعسكر على مدار اربعة أيام وثلاث ليالي

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تنظيم معسكر يالا كامب على مدار أربعة أيام وثلاث ليالي، سيكون اليوم الأول مبيت في الفندق وليلتين مبيت في المخيم وسط محمية الصحراء البيضاء مع توفير معدات التخييم والوجبات ومياة الشرب طوال فترة المعسكر.

زيارة الأعجوبة الجيولوجية كهف الجارة 

كما سيتضمن البرنامج زيارة كهف الجارة والصحراء السوداء وجبل المرصوص وجبل الكريستال وكهف الكريستال وقرية الحيز وعين السرو وشجرة السنطة وأيضا أطول رحلة سفارى تمتد بالصحراء الشرقية لمسافة أكثر من 300 كيلومترا.

ونوهت الوزارة أنه يتم سداد الاشتراك على حساب مركز تدريب المنتخبات القومية رقم (0333070288711200)، الفوج يتكون من 50 فردا وذلك لضمان الراحة والاستمتاع والخصوصية.

 

اقرأ المزيد:

«الشباب» تقدم رحلة 3 أيام بالمجان لزيارة «مالديف البحر الأحمر» ضمن «يلا كامب»

«بصيرة» تنظم كامب لتدريب الأطفال فاقدي البصر على الأنشطة اليومية (صور)

كتب النصر.. «طابا كامب ديفيد الجدار العازل» للمؤلف الدكتور نبيل العربي

«يلا كامب» إلى أسوان.. سافر لبلد السحر والجمال بـ2000 جنيه
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.