«الشباب والرياضة» تستعين بباحث فلكي للتعريف بالنجوم في معسكرات «يالا كامب»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مفاجأة جديدة تنفذها للمرة الأولى في معسكرات «يلا كامب YALLA CAMP» بالواحات البحرية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، بتواجد باحث فلكي بمعدات الرصد طوال فترة المعسكر، لاكتشاف النجوم والتعرف على المجرات بعيون محبي المغامرات، حيث سيقام المعسكر الرياضي في الواحات البحرية والصحراء البيضاء وكهف الجارة للأسر والشباب في الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر الجاري.

تنظيم المعسكر على مدار اربعة أيام وثلاث ليالي

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تنظيم معسكر يالا كامب على مدار أربعة أيام وثلاث ليالي، سيكون اليوم الأول مبيت في الفندق وليلتين مبيت في المخيم وسط محمية الصحراء البيضاء مع توفير معدات التخييم والوجبات ومياة الشرب طوال فترة المعسكر.

زيارة الأعجوبة الجيولوجية كهف الجارة

كما سيتضمن البرنامج زيارة كهف الجارة والصحراء السوداء وجبل المرصوص وجبل الكريستال وكهف الكريستال وقرية الحيز وعين السرو وشجرة السنطة وأيضا أطول رحلة سفارى تمتد بالصحراء الشرقية لمسافة أكثر من 300 كيلومترا.

ونوهت الوزارة أنه يتم سداد الاشتراك على حساب مركز تدريب المنتخبات القومية رقم (0333070288711200)، الفوج يتكون من 50 فردا وذلك لضمان الراحة والاستمتاع والخصوصية.