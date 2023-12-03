وظائف خالية من «الشباب والرياضة» براتب يصل إلى 9 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توافر وظائف خالية في أحد المطاعم بمرتبات مجزية، علي أن يكون من المقيمين في مدن «القاهرة، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق والمحلة».

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية عبر صفحتها على فيس بوك، وتستعرض السطور التالية شروط الالتحاق بالوظائف ومميزات العمل وكيفية التقديم لها، كما يلي.

- وظيفة مدير مطعم أو مساعد مدير مطعم على أن يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات.

- وظفية مساعد شيف أو مقدم خدمة ولا يشترط الخبرة.

- وظيفة عامل دليفري.

شروط وظائف الشباب والرياضة

- بالنسبة لوظيفة عامل الدليفري، أن يكون لديه رخصة قيادة ودراجة نارية.

- أن يكون المتقدم طالبا أو خريج «موقف التجنيد».

- أن يكون سنه يتراوح بين 18 إلى 40 عاما.

- أن يكون من المقيمين في «القاهرة، المنصورة، طنطا، الزقازيق والمحلة».

الحقوق والمميزات

يمنح المطعم راتبا لعضو الفريق يبدأ من 3000 إلى 3500 جنيه، ويمنح لمنصب المدير أو مساعد المدير راتبا يتراوح بين 7 حتى 9 آلاف جنيه، ويمنح المطعم للدليفري راتب 3000 جنيه، كما يوفر سكن للمغتربين.

ويمنح المطعم للعاملين به وجبة مجانية يوميا، ويوم واحد إجازة أسبوعيا، وإجازات سنوية، كما يمنح تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

طرق التقديم لوظائف الشباب والرياضة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الخالية من الشباب والرياضة، الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.