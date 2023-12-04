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وزير الأوقاف يعلن اختراق صفحته على الفيس بوك: ما ينشر لا يمثلنا

كتب:

محمد عزالدين ورؤى ممدوح
06:42 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الدكتور محمد مختار جمعة

الدكتور محمد مختار جمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن اختراق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الدكتور محمد مختار جمعة: «لقد تم اختراق صفحتنا على الفيس بوك، وإزالة الأدمن من التحكم بها وسنوقف النشر تماما عليها لحين استرداد كامل التحكم بها وجار عمل محضر بذلك وإبلاغ إدارة الفيس بوك».

وواصل: «ونؤكد أن ما ينشر بها حاليا لحين إعلاننا عن استعادة كامل التحكم بالصفحة لا يمثلنا، وسننشر ما نريد فقط على موقع الوزارة الرسمي أوقاف أونلاين أو على حسابنا عبر تويتر».

واختتم: «كما سننشر عليهما تأكيدنا من استعادة الحساب حال استعادته قبل معاودة النشر عليه».

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