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«الأوقاف»: تخصيص عام 2024 للواعظات وتمكين المرأة

كتب:

رؤى ممدوح
02:29 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
واعظات وزارة الأوقاف

واعظات وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، تخصيص عام 2024 للواعظات، جاء ذلك في سبيل تمكين المرأة من العمل الدعوي الجاد والمكثف وفق المنهج الوسطي المستنير، ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة.

إطلاق عام 2024 عامًا للواعظات

كما أعلنت وزارة الأوقاف تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن، وذلك ضمن مبادرة الوزارة بإطلاق عام 2024 عامًا للواعظات، كما خصصت وزارة الأوقاف مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الخامس والثلاثين ليكون تحت عنوان «تكوين الواعظات علميًا ومهاريًا ودورهن في مجال الدعوة.. الأوقاف المصرية أنموذجا».

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، عن الواعظات المرشحات لمرافقة بعثة الحج 1445هـ. 

الواعظات المرشحات لمرافقة بعثة الحج 1445

وجاء الأسماء كالتالي:

م - الاسم - المديرية

1. ماجدة حماية الله محمد إبراهيم - الجيزة.

2. فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية.

3. محاسن عطية محمد إبراهيم - الإسكندرية.

4. سلوى أحمد عبدالله عبد الرحمن - الإسكندرية.

5. سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة.

6. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة.

7. نبيلة محمد جلال محمد الغضبان - جنوب سيناء.

8. مها سيد الدسوقي سيد سيد سحاب - القاهرة.

9. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم - القاهرة.

10. منى عبدالعظيم السيد سليم نجم - القاهرة.

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