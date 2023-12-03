«الأوقاف»: إنفاق 15 مليار جنيه على ألف و150 مسجدا خلال العام الجاري

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ألف و150 مسجدًا خلال العام الجاري، وحصول 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، بتكلفة بلغت 15.5 مليار جنيه.

خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه جار افتتاح 15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8 ديسمبر المقبل، وافتتاح أكثر من 35 مسجدًا قبل نهاية 31 ديسمبر، بالإضافة إلى فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه.

وتابعت أنه وصل إجمالي عدد المساجد التي جرى إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11405 مسجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.