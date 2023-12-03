رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

وزير الأوقاف: الاحتلال الإسرائيلي يطمع في التهام الضفة وغزة وتصفية الفلسطينيين

كتب:

رؤى ممدوح
07:02 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية، إنّ الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمناطق الضفة الغربية، تكشف زيف ومغالطة وبهتان الاحتلال في الدفاع عن النفس، وتوضح بلا أدنى لَبْس أطماعه في التهام الضفة وغزة، وتصفية الفلسطينيين على حد سواء.

استئناف العدوان على قطاع غزة

وأكّد «جمعة»، في وقت سابق، أنّ جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزت كل الحدود، بما يسجل خيبة أمل في المؤسسات الدولية، ويؤذن بانهيارها كونها صارت عاجزة عن لجم العدوان الإسرائيلي، واستمراره في ضرب القوانين الدولية عرض الحائط.

تأجيل الضرر الفوري على أهالي غزة

ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى قادة العالم في مؤتمر المناخ، قال فيها، إنَّ تأجيل الضرر الفعلي على أهالي غزة له الأسبقية على تأجيل الضرر المحتمل.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف يوجه رسالة الى القادة في مؤتمر المناخ: أوقفوا حرب غزة

وزير الأوقاف بعد عودة العدوان على غزة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت الحدود

وزير الأوقاف يُعلن انعقاد مجلس الحديث الـ29 لـ«شرح الموطأ» غدا

وزير الأوقاف: تمسك الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم دليل على عشق الوطن

وزير الأوقاف: تنفيذ برامج تدريب غير مسبوقة للأئمة في عهد الرئيس السيسي

وزير الأوقاف يعلن نتيجة الإيفاد إلى كازاخستان وسلوفينيا

وزير الأوقاف: القوة والثبات هما السبيل للنجاح في مواجهة التحديات

وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ مصطفى عيد

وزير الأوقاف: مناقشة الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة
بقلم رؤى ممدوح