وزير الأوقاف: الاحتلال الإسرائيلي يطمع في التهام الضفة وغزة وتصفية الفلسطينيين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية، إنّ الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمناطق الضفة الغربية، تكشف زيف ومغالطة وبهتان الاحتلال في الدفاع عن النفس، وتوضح بلا أدنى لَبْس أطماعه في التهام الضفة وغزة، وتصفية الفلسطينيين على حد سواء.

استئناف العدوان على قطاع غزة

وأكّد «جمعة»، في وقت سابق، أنّ جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزت كل الحدود، بما يسجل خيبة أمل في المؤسسات الدولية، ويؤذن بانهيارها كونها صارت عاجزة عن لجم العدوان الإسرائيلي، واستمراره في ضرب القوانين الدولية عرض الحائط.

تأجيل الضرر الفوري على أهالي غزة

ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى قادة العالم في مؤتمر المناخ، قال فيها، إنَّ تأجيل الضرر الفعلي على أهالي غزة له الأسبقية على تأجيل الضرر المحتمل.