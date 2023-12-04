عناوين لجان المغتربين بالقاهرة للتصويت في انتخابات الرئاسة

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر، والمقرر لها من 10: 12 ديسمبر الجاري، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 52 لجنة للوافدين أو المغتربين بمحافظة القاهرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على ممارسة حقهم الدستوري.

لجان المغتربين

ومن لجان الوافدين بمحافظة القاهرة ما يلي:

- مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الإدارية

- الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية

- مبنى إداري تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل حي المال بالعاصمة الإدارية

- مدرسة الفردوس الابتدائية 17 شارع المنصورية الجمالية

- مدرسة دليبرون شكرى بشارع القادرية بالخليفة

- مركزشباب 15 مايو بالشياخة الأولى بقسم 15 مايو

- نقابة المهن العلمية بـ8 بستان الدكة الأزبكية

- مقر محطة سكك حديد مصر في رمسيس

- مبنى الشئون الاجتماعية 51 بميدان الأميرية

- مدرسة الشهيد أحمد بدوي الإعدادية المشتركة، مقابر اليهود بالبساتين

- مركز التدريب المهني شارع قسم التبين

مقرات لجان الوافدين

- مدرسة درب سعادة الابتدائية، حارة أبو الفضل من شارع درب سعادة الدرب الأحمر

- موقف عبود لسيارات الأجرة بالساحل

-مقر جراج مستشفى معهد ناصر، معهد ناصر بالساحل

- مدرسة طلائع المستقبل التجريبية لغات، 5 شارع مستشفى جيهان الشرابية

- مدرسة طبرى الشروق، منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية

- مدرسة الظاهر الثانوية الحديثة 45 شارع الظاهر

- المنطقة الصناعية بالقطامية منطقة الخدمات بجوار قطعة رقم 788

- موقف المرج الشرقية، المرج الجديدة

- موقف المرج الغربية، موقف المرج لسيارات الأجرة المرج.

- مقر الجهاز التنفيذى لشق الثعبان منطقة شقق الثعبان

- مدرسة سعد زغلول الرسمية لغات أرض العمدة طريق الاتوستراد المعصرة

- مصر الحرة شارع كورنيش النيل المعصرة

- مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية 45 شارع الأزهر

- مدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسي المدينة السكنية بالهايكتسب

- موقف الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي

- موقف مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة

- مدرسة الشهيد امتياز محمد الثانوية بنات، 121 شارع السرايات عبده باشا

-موقف السلام الإقليمي، السلام أول

- مدرسة عبا س العقاد الثانوية شارع تحسين فرغلى خلف طيبة مول

- مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين 197 شارع الجبش باب الشعرية

- مدرسة الفردوس الثانوية مدينة بدر

- المعهد الفنى الصناعي شارع الصحافة

- مدرسة المعتز بالله الابتدائية شارع المدارس مدينة الأمل

- مقر الجهاز التنفيذي لسوق العبور