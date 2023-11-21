محافظة القاهرة تتابع استعدادات اللجان الانتخابية بحي الأزبكية (صور)

قام اللواء ابراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، صباح اليوم بالمرور على مقار اللجان الانتخابية بحى الأزبكية لمتابعة إعداد المقار للعملية الانتخابية ضمن استعدادات انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل، والتوجيه بما يلزم من تجهيزات أو استعدادات.

موقف متعدد الطوابق

كما قام نائب محافظ القاهرة بجولة تفقدية على منطقة التطوير بالسبتية في ظل أعمال تطوير ميدان رمسيس، للوقوف على آخر المستجدات بالمشروع والتوجيه بما يلزم في هذا الشأن لسير العمل بيسر دون صعوبات، إذ يجرى حاليا أعمال إنشاء موقف متعدد الطوابق ضمن خطة تطوير منطقة رمسيس، والحد من الزحام المروري والمواقف العشوائية في الشوارع.

وتشمل أعمال تطوير ميدان رمسيس، البدء في إنشاء موقف متعدد الطوابق بأرض الصوامع على مساحة 12 ألف متر ومن المقرر الانتهاء منه العام المقبل، كما يشمل الموقف الجديد محالا لتجميع الأكشاك الموجودة بالميدان، ونقل موقف القللي مؤقتا بساحة محطة مصر برمسيس، كما يتم العمل على تطوير منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون، علاوة على حصر السكان بالعقارات خلف قسم الأزبكية.

خطة تطوير ميدان رمسيس

كما تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة كوبري أكتوبر للحد من الإزدحام المروروي و دراسة توسعة كوبرى أكتوبر ومخطط لتطوير ميدان رمسيس والفجالة.